Сбой в работе Instagram и TikTok произошел 1 марта 2022 года

В работе Instagram и TikTok произошел сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи социальных сетей Instagram и TikTok пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

83% пользователей сообщают о сбоях в работе с приложением Instagram, 10% сообщают о некорректной работе профилей пользователей, у 7% наблюдаются сбои с веб-сайтом.

56% пользователей TikTok пожаловались на работу приложения.

27 февраля сайт Роскосмоса вновь подвергся массированной DDoS-атаке, которая ведется с различных IP-адресов.

Ранее Министерство цифрового развития России сообщило, что портал госуслуг столкнулся в субботу, 26 февраля, с беспрецедентными кибератаками. На сайт было совершено свыше 50 DDoS-атак. В Минцифры предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной блокировкой доступа к сервисам портала. Все персональные данные пользователей надежно защищены, заверили в ведомстве.