Hyundai приостанавливает работу завода в Санкт-Петербурге

Hyundai планирует возобновить производство на заводе в Петербурге с 9 марта Фото: REUTERS

Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге временно приостанавливает работу из-за проблем с поставками комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, 1 марта 2022 года.

"В период с 1-5 марта завод "ХММР" временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. "ХММР" планирует возобновить производство 9 марта", - говорится в сообщении предприятия.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кабинету министров оперативно реализовать планы проекта по замене импортных комплектующих. Соответствующее распоряжение премьер-министр отдал в понедельник, 28 февраля 2022 года. По словам российского премьера, меры противодействия западным санкциям были подготовлены заблаговременно.

Напомним, в Госдепе США заявили, что антироссийские санкции могут быть изменены, причем изменения могут быть как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения.