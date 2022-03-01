Украина отменила визы для иностранцев, приезжающих для участия в боевых действиях Фото: REUTERS

На Украине вступил в силу указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые едут на Украину (для участия в боевых действиях - ред.). Указ уже вступил в силу", - сообщается в Telegram-канале украинского информагентства УНИАН.

Напомним, Украина начала формирование иностранного легиона для добровольцев-иностранцев. По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, на Украину идет военная помощь из других стран.

Он заявил, что добровольцев, желающих принимать участие в боевых действиях на украинской стороне, настолько много, что не исключена возможность формирования двух иностранных легионов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране.