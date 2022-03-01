В РЖД сообщили о возможных трудностях при оплате билетов сервисами Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay Фото: Валерий БУТАЕВ

В холдинге РЖД сообщили, что сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при покупке электронных билетов в приложении "РЖД Пассажирам" могут быть недоступны.

"В настоящее время сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате электронных билетов могут быть недоступны", - написано на главной странице компании.

В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами гражданам рекомендовали использовать стандартный способ оплаты со вводом данных банковской карты.

Ранее в пресс-службе компании РЖД сообщили, что сайт холдинга подвергается регулярным DDos-атакам.

"Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", - указано в сообщении.

Напомним, компания работает над назначением дополнительных поездов из городов юга России на фоне отмены авиарейсов. Отмечается, что что цены на билеты будут фиксированными, чтобы спрос никак не сказался на их стоимости.