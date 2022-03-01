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Политика1 марта 2022 10:34

Песков сообщил, что Путину доложено об итогах переговорах России и Украины

По мнению официального представителя Кремля, давать оценки пока рано
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Путину доложено об итогах первых переговоров российской и украинской делегаций, давать оценки рано

Путину доложено об итогах первых переговоров российской и украинской делегаций, давать оценки рано

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено об итогах первых переговоров российской и украинской делегаций.

"Мединский доложил лично, и кроме того письменно", - рассказал Песков журналистам в ходе пресс-конференции.

По мнению официального представителя Кремля, давать оценки пока рано.

Ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский рассказал, где пройдет следующий раунд российско-украинских переговоров. По словам Мединского, следующая встреча пройдет на белорусско-польской границе через несколько дней.

Напомним, российско-украинские переговоры начались 28 февраля 2022 года на территории Белоруссии в Гомельской области и продолжались около пяти часов.

Москва начала предлагать Киеву переговоры на минувшей неделе. В Киеве то соглашались, то отказывались. Названивали кураторам. И, согласно инструкциям, "меняли показания". Отказы встречаться в Белоруссии поначалу опирались на то, что белорусы "тоже воюют против незалежной"! Но утверждения эти ничем не подтверждались. Подробнее о первом дне переговоров читайте в материале сайта KP.ru