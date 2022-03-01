Лавров выразил надежду, что Украина проявит договороспособность на переговорах с Россией

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам 49-й сессии Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) заявил, что украинская сторона в ходе дальнейших переговоров с российской делегацией должна проявить «самостоятельность и договороспособность».

Глава МИД РФ отметил, что переговоры российской и украинской стороны начались по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, выразив надежду, что Киев осознает серьезность ситуации, а также необходимость «избежать повторения истории с Минскими соглашениями».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 февраля 2022 года, в Гомельской области Белоруссии прошли переговоры России и Украины. По словам, главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского стороны нашли некоторые точки, по которым «можно прогнозировать общие позиции».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, также заявил, что по итогам переговоров «наметились определенные решения», отметив, что стороны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.