Роскосмос запланировал первый коммерческий пуск с Байконура в 2022 году на 5 марта

Ракету-носитель "Союз-2.1б" вскоре вывезут на стартовый комплекс. Фото: телеграм-канал Роскосмоса

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила провести вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" и ее последующую установку на стартовом комплексе. Об этом сообщает телеграм-канал Роскосмоса.

"Начало работ по транспортировке намечено в 05:30 по московскому времени (07:30 по местному), - уточнили в госкорпорации. - Это будет первый коммерческий пуск с Байконура в этом году".

Запуск запланирован на 5 марта 2022 года. Он должен состояться в 1:41 по московскому времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия в 2022 году выделит 62 млн рублей на реализацию программы по профилактике правонарушений в казахстанском городе Байконур, из которых 58 млн рублей пойдут на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры.

Напомним, Россия планирует вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур. Предполагается, что в 2022 году они будут переданы Казахстану.