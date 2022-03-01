В Минобороны анонсировали нанесение ударов по центру ПСО в Киеве для пресечения информационных атак Фото: Кадр видео

В Минобороны России сообщили, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций (ПСО) в Киеве.

"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован.

С нашей стороны очень мало информации о продвижении российских войск вглубь Украины. Она поставляется только в виде армейской сводки. Да, российским военным на территории Украины запрещено пользоваться телефонами и уж тем более что-то снимать и отправлять в сеть. Этот запрет связан с конспирацией и маскировкой манёвров. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал — почему сейчас в социальных сетях так много видео «украинских побед» и мало российских (подробнее)