Это не Крым. Здесь все сложнее. Но наши войска продвигаются быстро

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью RT рассказал — почему сейчас в социальных сетях так много видео «украинских побед» и мало российских. Фото: Антон Вергун/ТАСС

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью RT рассказал — почему сейчас в социальных сетях так много видео «украинских побед» и мало российских.

У ВОЕННЫХ ЗАПРЕТ НА ТЕЛЕФОНЫ

С нашей стороны очень мало информации о продвижении российских войск вглубь Украины. Она поставляется только в виде армейской сводки. Да, российским военным на территории Украины запрещено пользоваться телефонами и уж тем более что-то снимать и отправлять в сеть. Этот запрет связан с конспирацией и маскировкой манёвров.

Но всё это и так попадает в сеть с телефонов украинских граждан.

ПОТЕРИ (НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ) ВТОРОГО ЭШЕЛОНА

Судя по тому, что уже есть в интернете с украинской стороны, отдельные наши подразделения второго эшелона всё же понесли незначительные потери. На мой взгляд, это произошло потому, что второй эшелон шёл за первым и чувствовал себя расслабленно, будто движется по уже освобождённой территории. Однако украинские подразделения, которые остались в тылу первого эшелона, стали устраивать засады.

БОЛЕЕ ДЕРЗКИЕ И ПЕРЕПРОШИТЫЕ

После восьми лет войны в Донбассе украинские боевики отличаются от ВСУ (Вооруженных сил Украины) образца 2014 года. Они более дерзкие, решительные, идеологически перепрошиты и с реальным боевым опытом. Это обязательно нужно учитывать до тех пор, пока противник не будет полностью разгромлен.

НАСЛЕДНИКИ «ДОЧКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА»

Во времена «Крымской весны» информационную войну за Украину вели иностранные спецы («дочки русского офицера»). Спустя годы при финансовой и инструкторской поддержке Запада Украина воспитала своих спецов информационно-психологической войны. И все они сейчас активно действуют против нас.

Они активно распространяют фото/видеоматериалы со своими хоть и маленькими, но победами. Учитывая, что с нашей стороны нет визуальных материалов их критических поражений, зритель может ложно подумать, что украинская армия справляется. Конечно, не считая картинки из Донбасса, хоть на этом направлении мы худо-бедно смогли организовать освещение наших боевых успехов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДИВЕРСИИ

Кроме этого, украинские информационщики ведут информационно-психологические операции против граждан России:

- силами кол-центров, украинские спецслужбы планируют заказать звонки родственникам российских военных с сообщениями о гибели бойцов;

- в соцсетях активно распространяется информация о массовой гибели российских солдат. Сообщается, что якобы морги Крыма и Белгорода переполнены трупами, а больницы забиты ранеными;

- отдельно распространяются призывы к гражданам России, что нужно выходить на митинги против боевых действий.

Всем гражданам России стоит критически относиться к такой информации.

И ЧТО В ОСТАТКЕ?

От себя добавлю, что войска России продвигаются быстро, нанося колоссальный урон украинским боевикам при минимальных потерях.

Очень надеюсь, что запрет на съёмку успехов Красной армии на Украине будет снят.

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