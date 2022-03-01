Второй раунд переговоров делегаций России и Украины состоится 2 марта 2022 года Фото: Посольство РФ в Беларуси

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины состоится 2 марта 2022 года. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года сообщает источник RT.

Сообщается, что второй раунд переговоров пройдет на другой площадке - в районе Беловежской пущи. Политолог Юрий Воскресенский, который близок к организаторам двусторонней встречи рассказал, что это одна из госрезиденций, но находится ближе к белорусско-польской грани.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогом первой встречи заявил, что главный итог переговоров России и Украины, прошедших 28 февраля 2022 года, – тот факт, что они состоялись.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что президенту России Владимиру Путину доложено об итогах первых переговоров российской и украинской делегаций.

"Мединский доложил лично, и кроме того письменно", - рассказал он журналистам.