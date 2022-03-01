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Политика1 марта 2022 15:07

Захарова заявила, что Россия всегда выступала за российско-украинский диалог

Кроме того, как сообщила Захарова, Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Захарова заявила, что Россия всегда выступала за российско-украинский диалог

Захарова заявила, что Россия всегда выступала за российско-украинский диалог

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия всегда выступала за российско-украинский диалог.

Кроме того, как сообщила Захарова, Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал.

"Это было приглашение к совместной работе ... эта работа была ими (западными странами) просто сначала проигнорирована, а потом заблокирована", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Захарова сообщила, что РФ оперативно сформировала предложение о переговорах с Украиной о мире.

- Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма, - сказала она на брифинге.

Напомним, второй раунд переговоров делегаций России и Украины состоится 2 марта 2022 года.

Сообщается, что второй раунд переговоров пройдет на другой площадке - в районе Беловежской пущи. Политолог Юрий Воскресенский, который близок к организаторам двусторонней встречи рассказал, что это одна из госрезиденций, но находится ближе к белорусско-польской грани.