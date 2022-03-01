Российские ПВО сбили украинскую ракету в Таганроге Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили выпущенную со стороны Украины ракету «Точка У». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, отмечая, что инцидент произошел в районе аэродрома в Таганроге

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что во вторник, 1 марта, в районе аэродрома Таганрога был слышен взрыв.

«В районе военного аэродрома в Таганроге система "Панцирь-С" сил ПВО сбила ракету "Точка-У", выпущенную Вооруженными силами Украины. Осколки упали на аэродром», - приводит агентство слова собеседника, который отметил, что в результате произошедшего «жертв и разрушений нет».

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором он заявил о том, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.