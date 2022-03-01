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Политика1 марта 2022 17:05

Зеленский назвал условием для переговоров с Россией прекращение обстрелов

Президент Украины назвал условия для полноценных переговоров украинской и российской делегаций
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский назвал условием для переговоров с Россией прекращение обстрелов

Зеленский назвал условием для переговоров с Россией прекращение обстрелов

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить обстрелы украинских городов, прежде чем будут возможны полноценные переговоры украинской и российской делегаций.

Как отметил украинский лидер в интервью агентству Reuters, «сперва необходимо полное прекращение огня» для того, чтобы сесть за стол переговоров.

Напомним, днем ранее, 28 февраля, в Гомельской области Белоруссии прошли первые переговоры России и Украины после объявления Москвой специальной военной операции. Второй раунд переговоров должен состояться в среду, 2 марта.

Как писал сайт kp.ru, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в ходе прошедших накануне переговоров стороны нашли некоторые точки, по которым возможно «прогнозировать общие позиции». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, также отметил, что по итогам переговоров «наметились определенные решения».