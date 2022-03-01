Путин подписал указ о запрете вывоза иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

В документе отмечается, что данные меры приняты в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Они направлены на защиту национальных интересов.

Теперь со 2 марта в России вводится запрет на вывоз иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что из-за признания Путиным независимости ЛНР и ДНР, а также решения начать спецоперацию, Европейский союз выступил с осуждением. Теперь ЕС грозит отключение семи российских банков от международной межбанковской платёжной системы SWIFT. Как передает Bloomberg, в рамках санкций рассматриваются ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Позже Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Это девятое подряд повышение ставки с марта прошлого года и самое существенное за все это время. В середине февраля ключевую ставку повысили до 9,5% годовых. Таким образом, текущее увеличение ставки составило 11,5 процентных пунктов.