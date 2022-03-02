Variety: Киностудия Universal Pictures приостанавливает выпуск своих фильмов в России
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Американская киностудия Universal Pictures приняла решение приостановить выпуск своих будущих фильмов в России. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление компании.
- В связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Украине Universal Pictures приостановила запланированные кинопоказы в России, - цитирует издание слова представителя Universal Pictures.
Днем ранее американская компания The Walt Disney Company на время приостановила показы своих фильмов в России. Данной решение Disney было принято в связи с недавними событиями на Украине.
Также японская компания Sony приостановила прокат своих фильмов в кинотеатрах России. Это касается и новой киноленты Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето, премьера которой была назначена на 24 марта 2022 года. Причиной стала спецоперация на Украине.