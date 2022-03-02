Кадыров опубликовал видео с отправляющимися на Украину чеченскими бойцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как на Украине маршируют бойцы из российской республики.

- Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя "чеченцами"), мы скоро дойдем до вас Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз, - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев республики есть потери на Украине: двое погибли, ещё шестеро получили ранения разной степени.

Также накануне Кадыров успел в своих социальных сетях опубликовать опровержения слухов по уничтожению сослуживцев, а еще поймал украинских радикалов на фейке. Он указал, что на распространенном в сети снимке, где якобы в плен взяты российские диверсанты можно увидеть сваленные в кучу украинские автоматы "Малюк" (переделанные на украинском заводе автоматы "Калашникова").