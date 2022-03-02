Boeing приостанавливает обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний Фото: REUTERS

Производитель авиационной техники Boeing объявил о приостановке технической поддержки российских авиакомпаний. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

- Мы приостанавливаем поставки запчастей для самолетов, а также прекращаем обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний, - цитирует информагентство он текст заявления авиаконцерна.

Ранее компания объявляла, что в связи с ситуацией вокруг Украины, на неопределенное время приостановила работу офиса в Киеве и учебного центра в Сколкове.

До этого американская компания-производитель автомобилей Ford объявила о приостановке деятельности в России, а киностудия Universal Pictures приняла решение приостановить выпуск своих будущих фильмов в России. Данные решения были приняты компаниями в связи с событиями на Украине, в частности из-за начала поражения РФ спецоперации в Донбассе для защиты мирных жителей.