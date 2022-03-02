Ракета «Союз» установлена на стартовый стол на Байконуре

«Союз» установлен на стартовый стол на Байконуре Фото: REUTERS

Ракета «Союз-2.1б», которая запустит 36 спутников связи Великобритании OneWeb с Байконура, установлена на стартовый стол. Это произошло, в среду, 2 марта.

- Ракета-носитель «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол площадки №31, — говорится в сообщении российской госкорпорации «Роскосмос».

Ранее госкомиссия на космодроме Байконур разрешила провести вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» и ее последующую установку на стартовом комплексе. Запуск запланирован на 5 марта 2022 года. Он должен состояться в 1:41 по московскому времени.

Как писал сайт kp.ru, Россия в 2022 году выделит 62 млн рублей на реализацию программы по профилактике правонарушений в казахстанском городе Байконур, из которых 58 млн рублей пойдут на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры. Местные власти уточнили, что объем финансирования программы в сравнении с прошлым годом значительно увеличен.