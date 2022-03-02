Администрация Суэцкого канала не будет запрещать проход российских судов

Администрация Суэцкого канала объявила о нейтралитете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил о нейтралитете.

- Суэцкий канал - нейтральный международный коридор, не подчиняющийся политике или войнам. Мы не можем запретить какому-либо судну пересекать канал, — сказал он в эфире телеканала Sada el-Balad.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не просили Египет ограничить проход российских судов через канал.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».