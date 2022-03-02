Дмитрий Рогозин Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опроверг информацию о потере контроля над российскими спутниками.

Ранее об этом заявила хакерская группа, связанная с Anonymous. Хакеры заявили, что якобы взломали системы «Роскосмоса».

Рогозин назвал информацию недостоверной, а хакеров назвал «мошенниками» и «мелкими аферистами».

- Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме, — написал он в Twitter.

Напомним, в сети появилось видеообращение, предположительно, хакеров российской группировки Killnet, которые призвали россиян не поддаваться фейкам и не бояться. Кроме того, хакеры заявили о взломе сайта группировки Anonymous, причастной к атакам на российские ресурсы.

28 февраля сайты крупнейших российских СМИ подверглись массовой атаке со стороны хакерской группировки Anonymous. Так, злоумышленники взломали сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел», «Forbes» и другие. На каждом из сервисов они разместили одинаковую, заведомо ложную информацию. В редакциях отметили, что на порталах была размещена информация, не соответствующая действительности.