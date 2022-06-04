Видео работы комплекса РЭБ «Палантин» в ходе спецоперации на Украине показало Минобороны России Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Видео работы боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе спецоперации на Украине показало Министерство обороны России.

Комплекс блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника, рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", которые при выполнении огневых задач в ходе специальной военной операции работают по координатам, что сообщает им оператор беспилотника "Орлан-10". Беспилотник с помощью совершенной оптики и электроники быстро распознает в поле тщательно замаскированные укрепления и технику противника.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.