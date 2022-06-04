Путин заявил, что российские войска "щелкают как орехи" направляемые США на Украину вооружения

Путин заявил, что российские войска "щелкают как орехи" американские вооружения, поставляемые на Украину. Фото: REUTERS

Российские вооруженные силы уничтожили десятки вооружений, переданных Украине Соединенными Штатами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1", комментируя решение США направить на Украину очередную партию вооружений.

"Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки", - сказал Путин.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Смотрим.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил поставку киевскому режиму ракетных систем залпового огня HIMARS с прицельной дальностью до 500 километров.

Китайский военный эксперт заявил, что поставки Соединенными Штатами оружия Киеву являются способом обострить кризис а не разрешить его.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут адаптировать поставки оружия Украине в зависимости от обстановки.

Также телеканал СNN сообщил, что Минобороны США не может контролировать, куда попадает поставляемое Украине оружие и предположил, что оно может оказаться у тех, кого США не собирались вооружать.

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