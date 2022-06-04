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Политика4 июня 2022 16:11

Путин заявил, что российские войска "щелкают как орехи" направляемые США на Украину вооружения

Владимир Путин прокомментировал решение США направить на Украину еще оружие
Мария ПАВЛОВА
Путин заявил, что российские войска "щелкают как орехи" американские вооружения, поставляемые на Украину.

Путин заявил, что российские войска "щелкают как орехи" американские вооружения, поставляемые на Украину.

Фото: REUTERS

Российские вооруженные силы уничтожили десятки вооружений, переданных Украине Соединенными Штатами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1", комментируя решение США направить на Украину очередную партию вооружений.

"Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки", - сказал Путин.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Смотрим.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил поставку киевскому режиму ракетных систем залпового огня HIMARS с прицельной дальностью до 500 километров.

Китайский военный эксперт заявил, что поставки Соединенными Штатами оружия Киеву являются способом обострить кризис а не разрешить его.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут адаптировать поставки оружия Украине в зависимости от обстановки.

Также телеканал СNN сообщил, что Минобороны США не может контролировать, куда попадает поставляемое Украине оружие и предположил, что оно может оказаться у тех, кого США не собирались вооружать.

Новость дополняется.