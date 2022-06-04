Лавров заявил, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Фото: REUTERS

Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» в субботу 4 июня.

По словам Лаврова, этот запрет был дан Западом Киеву через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, которая состоялась 29 марта.

«Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД рассказал также о провокации в Буче, которая «очевиднейшим образом была инсценирована», отметив, что для Запада «важно вбросить провокацию, устроить из нее громкий шум».

Лавров подчеркнул, что Украина стала разменной монетой США и Великобритании, которые манипулируют этой страной с целью ослабить и истощить Россию.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что унижать Россию нельзя, поскольку рано или поздно связанные с Украиной события закончатся, и странам Запада придется искать точки соприкосновения с Москвой.

В то же время российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны перекладывают ответственность за грядущий мировой голод «с больной головы на здоровую», пытаясь обвинить в этом Россию.