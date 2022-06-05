El Pais: Испания готовится направить Украине танки Leopard и зенитные ракеты

Испания хочет поставить тяжелое вооружение на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Испании готовятся направить Киеву тяжелое вооружение, включая танки Leopard и зенитные ракеты. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источник в правительстве королевства в воскресенье, 5 июня 2022 года.

Журналисты уточнили, что до этого испанцы поставляли на Украину средства защиты, гранатометы и пулеметы.

Кроме того, Мадрид выразил готовность организовать обучение украинских военных, в том числе научить их управлять западными танками. Предположительно, подобные "курсы" планируют провести на территории Латвии и Испании.

Как ранее писал сайт kp.ru, военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер выразил мнение, что Запад опоздал с поставками вооружения Украине. По его словам, Россия взяла под контроль часть путей доставки, в результате чего крупные грузы становятся легкими целями.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что российские вооруженные силы уничтожили десятки вооружений, переданных Украине Соединенными Штатами.

"Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки", - уточнил глава государства.