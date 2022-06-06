Власти ДНР не исключили, что остатки "Азова"* прячутся в Мариуполе

Освобожденный Мариуполь обследуют силовые структуры Фото: Дмитрий СТЕШИН

Часть боевиков украинского нацбатальона "Азов"* может прятаться в Мариуполе, заявил РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Чиновник не исключил, что после разгрома большинства "азовцев"* и их сдачи в плен некоторые представители националистического батальона все-таки смогли укрыться в черте города.

"Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же "Азова"* — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие", - уточнил Гагин.

По его словам, МВД ДНР ведет работу по выявлению криминальных элементов в ежедневном режиме.

Как ранее писал сайт kp.ru, территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов"*, полностью освобождена.

Напомним, в конце мая первое судно, получившее груз в порту Мариуполя после освобождения города, вышло из порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

*националистический батальон, против членов которого в России возбуждены уголовные дела