Борис Джонсон сохранил пост премьера Британии Фото: REUTERS

Борис Джонсон получил вотум доверия среди избранных членов Консервативной партии и, тем самым, сохранил свой пост премьера Великобритании. Об этом 6 июня сообщает BBC со ссылкой на источники в партии.

Политик получил поддержку 211 человек при необходимых 180, против него проголосовали 148 человек. Теперь политик защищен от повторного вотума недоверия минимум год.

Кроме поста премьера Соединенного Королевства Джонсон сохранил и пост лидера правящей Консервативной партии.

Напомним, консервативная партия Великобритании объявляла о проведении голосования по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Мероприятие прошло с 20:00 до 22:00 по московскому времени в Палате общин. .

До этого политолог Сергей Марков оценил шансы британского премьера Бориса Джонсона на отправку в отставку с занимаемого поста. По его мнению, такая вероятность оценивается около 40%.