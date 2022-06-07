Росгвардейцы успешно сбивают беспилотники-камикадзе в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии успешно противодействуют беспилотной авиации противника

В Харьковской области военнослужащие Росгвардии сбили беспилотник-камикадзе «Warmate» польского производства и украинский беспилотник «Каратель».

- Военнослужащие Росгвардии успешно противодействуют беспилотной авиации противника.

Они не только сбивают сами беспилотники, но и уничтожают артиллерийским огнем операторов, которые ими управляли, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что с помощью комплекса противодействия беспилотным воздушным системам росгвардейцы определяют нахождение на местности операторов БПЛА националистов и передают их координаты артиллерийским подразделениям для нанесения огневого поражения.

Отметим, что украинские военные из-за дефицита вооружений часто используют беспилотники-камикадзе без взрывчатки (так они дольше летают) для наблюдения и получения координат подразделений российских военнослужащих.

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