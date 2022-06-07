Офис Зеленского упрекнул Германию за 5 тысяч касок, которые обещали поставить еще в январе

Украина почти полгода ждет обещанные Германией каски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина так и не увидела за 5 тысяч касок, которые Германия обещала поставить еще в январе 2022 года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками", - подчеркнул чиновник, добавив, что Киев все-таки получил от ФРГ гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в январе 2022 года Минобороны ФРГ подтвердило, что Германия окажет Украине военную помощь. Речь идет о пяти тысячах касок.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал такое решение "шуткой".

"5 тысяч касок - это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?", — спросил политик в разговоре с журналистами.

Кличко добавил, что политика ФРГ в данном вопросе "лишает его дара речи".

Аналогичное мнение высказал и украинский посол в Берлине Андрей Мельник, оценив помощь со стороны Германии как символичную и назвав ее "каплей в море".