В Минпромторге заявили о преференциях для российских компаний перед «стучащимися в РФ» иностранными брендами

Денис Мантуров заявил, что российские компании получат преференции перед западными брендами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские компании должны получить преференции по отношению к иностранным брендам. Об этом заявил во вторник 7 июня глава Минпроторга Денис Мантуров. Министр заявил, что в настоящее время появился исторический шанс «развернуть сложившуюся в девяностые модель лицом к российским поставщикам».

По словам Мантурова, российский рынок остается открытым для иностранных компаний.

«Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт», - цитирует выступление главы Минпромторга пресс-служба ведомства.

Министр заявил, что речь идет о существенных преференциях для российских брендов «через таможенно-тарифное и налоговое регулирование, приоритетный доступ к торговым площадям высокой проходимости и при отображении на маркетплейсах».

Тем временем в России начали выпускать «упрощенные» автомобили.

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