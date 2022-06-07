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Экономика7 июня 2022 16:52

В Минпромторге заявили о преференциях для российских компаний перед «стучащимися в РФ» иностранными брендами

Глава Минпромторга заявил, что Россия не собирается выдавливать иностранные бренды, но предоставит преференции собственным компаниям
Мария ПАВЛОВА
Денис Мантуров заявил, что российские компании получат преференции перед западными брендами.

Денис Мантуров заявил, что российские компании получат преференции перед западными брендами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские компании должны получить преференции по отношению к иностранным брендам. Об этом заявил во вторник 7 июня глава Минпроторга Денис Мантуров. Министр заявил, что в настоящее время появился исторический шанс «развернуть сложившуюся в девяностые модель лицом к российским поставщикам».

По словам Мантурова, российский рынок остается открытым для иностранных компаний.

«Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт», - цитирует выступление главы Минпромторга пресс-служба ведомства.

Министр заявил, что речь идет о существенных преференциях для российских брендов «через таможенно-тарифное и налоговое регулирование, приоритетный доступ к торговым площадям высокой проходимости и при отображении на маркетплейсах».

Тем временем в России начали выпускать «упрощенные» автомобили.

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