ООН не смогла подтвердить заявления Украины о краже зерна Россией

В ООН не смогли подтвердить обвинения Украины в краже зерна Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В офисе генерального секретаря ООН заявили, что у организации нет данных, подтверждающих обвинения Киев в краже зерна Россией.

- Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения, — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность вывоза зерна из Одессы. Он напомнил, что сначала Украина должна разминировать подходы к портам. Песков добавил, что пока никаких договоренностей по этому вопросу нет.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно. По словам главы государства, зерно можно вывезти через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны. В числе этих стран Путин назвал Румынию, Польшу, Венгрию и отметил, что самый простой способ – это вывоз зерна через Белоруссию.