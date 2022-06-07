В Молдавии оштрафовали ретранслятора НТВ за представление 9 мая как День победы в Великой Отечественной войне

В Молдавии телеканал оштрафовали за то, что ведущие назвали 9 мая Днем победы в Великой Отечественной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молдавский Совет по телевидению и радио оштрафовал телеканал NTV Молдова (ретранслятор российского телеканала НТВ) за то, что в своей программе канал представил 9 мая как День победы в Великой Отечественной войне, а не во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавские Telegram-каналы.

Сообщается, что телеканал был оштрафован на сумму, эквивалентную $1000, после того, как претензии к нему предъявили активисты неправительственной организации Watchdog и члены СТР.

«Причиной санкции стало несоблюдение закона о «запретной символике» и «предвзятое мнение телеведущих». В сюжете 9 мая было каталогизировано как победа в «Великой Отечественной войне» — название, которое Советский Союз фактически приписывал Второй мировой войне», - сообщили в СТР.

Ранее сообщалось, что в Молдавии вышедших в День Победы с Георгиевской ленточкой начали штрафовать, а в Латвии власти решили зачистить памятник советским воинам от выражения народной признательности и сгребли возложенные к монументу цветы бульдозером.

Тем временем 9 мая 2022 года в Москве и других городах страны прошла акция Бессмертный Полк в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.