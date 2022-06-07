Российское правительство намерено засекретить информацию о золотовалютных резервах

Кабмин РФ рассмотрит законопроект о возможности засекречивания размеров золотовалютных резервов страны. Фото: Мария ЛЕНЦ

Законопроект, предусматривающий возможность засекретить информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов, рассмотрит российское правительство на заседании 9 июня. Этот проект разработан в рамках плана первоочередных мер по противодействию санкциям, он согласован с Центробанком и Минфином и направлен на снижение негативных последствий недружественных действий со стороны других государств.

Также законопроект предусматривает право должника в определенных ситуациях не объявлять дефолт. Такое право будет возникать, «если требование кредитора на погашение облигаций не связано с наступлением срока исполнения по данному обязательству, а выплата подпадает под действие указа президента о временном порядке исполнения обязательств», - цитирует ТАСС первого заместителя главы Минэкономразвития Илью Торосова.

Тем временем власти США заявили, что Россия должна поставлять нефть на мировой рынок, но получать от этого меньшую прибыль.

Юрист рассказал, может ли Россия засудить Запад за незаконные санкции.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.