Посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что диалог РФ и США находится на беспрецедентно низком уровне Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диалог РФ и США находятся на беспрецедентно низком уровне.

"Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке, доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидный взаимный интерес, общение сторон на сегодняшний день ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем", — сказал он в эфире Первого канала.

Накануне в Минфине США заявили, что Россия должна поставлять нефть на мировой рынок, но получать от этого ограниченную прибыль. По их словам, цель заключается в том, чтобы ограничить доходы, идущие в Россию.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что диалог Москвы и Вашингтона не должен прерываться, однако Россия при развитии отношений с США будет исходить из своих национальных интересов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что диалог Москвы и Вашингтона не должен прерываться, однако Россия при развитии отношений с США будет исходить из своих национальных интересов.