Верховный суд ДНР предъявил обвинения трем иностранным наемникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранные наемники, которые воевали на стороне украинских нацистов, были ознакомлены с обвинениями, предъявленными им Верховным судом ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео из зала суда.

На представленных кадрах два гражданина Великобритании — Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинениями, а также говорят, что они не имеют каких-либо претензий.

Напомним, в понедельник, 6 июня, в Донецке прошло первое заседание Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников. Перед судом предстали поданные Великобритании Шон Пиннер, Эндрю Хилл и подданный Марокко Саадун Брагим. Известно, что Генпрокуратура ДНР будет настаивать на смертной казни.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.