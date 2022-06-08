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Политика7 июня 2022 23:12

Верховный суд ДНР предъявил обвинения трем иностранным наемникам

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наемникам из Великобритании предъявлены обвинения
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Верховный суд ДНР предъявил обвинения трем иностранным наемникам

Верховный суд ДНР предъявил обвинения трем иностранным наемникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранные наемники, которые воевали на стороне украинских нацистов, были ознакомлены с обвинениями, предъявленными им Верховным судом ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео из зала суда.

На представленных кадрах два гражданина Великобритании — Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинениями, а также говорят, что они не имеют каких-либо претензий.

Напомним, в понедельник, 6 июня, в Донецке прошло первое заседание Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников. Перед судом предстали поданные Великобритании Шон Пиннер, Эндрю Хилл и подданный Марокко Саадун Брагим. Известно, что Генпрокуратура ДНР будет настаивать на смертной казни.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.