Военная спецоперация на Украине 8 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал общее число пленных украинских военных. По его словам, с начала российской специальной военной операции в общей сложности в плен сдались 6 489 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Незалежная уступает России в плане техники, поэтому "не способна наступать".

В Харьковской области военнослужащие Росгвардии сбили беспилотник-камикадзе "Warmate" польского производства и украинский беспилотник "Каратель". В ведомстве отметили, что с помощью комплекса противодействия беспилотным воздушным системам росгвардейцы определяют нахождение на местности операторов БПЛА националистов и передают их координаты артиллерийским подразделениям для нанесения огневого поражения.

Минобороны России показало видео с кадрами уничтожения скопления танков Украины высокоточными снарядами "Краснополь". На видеоролике демонстрируется подготовка батареи гаубиц "Мста-С" к стрельбе.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21:41 Минобороны: в Сумах готовится чудовищная провокация с применением опасных химических веществ.

19:27 Правительство ДНР отправлено в отставку - указ Пушилина.

19:02 Наемники из Британии и Марокко в суде ДНР частично признали вину

18:23 Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое

17:49 В Херсоне вновь работает ПВО. Слышны несколько хлопков, сообщает корреспондент "Известий" Ксения Солдатова.

15:42 Захарова заявила, что поставки вооружений Киеву ведут к развитию черного рынка в Западной Европе

15:22 Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель за «снисходительное» отношение к России

14:48 Мэр Донецка заявил, что украинские войска обстреливают центр города, есть попадания в районе площади Ленина

14:34 Силы ДНР продвинулись в направлении Артемовска и Славянска на севере республики, заявил Эдуард Басурин.

14:13 Ситуация на Украине не стала причиной продовольственного кризиса в мире, зерна в стране "гораздо меньше", чем заявляют в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:49 Песков: украинская сторона вышла из переговорного трека, и сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи Путина и Зеленского

13:47 Песков о переименовании площади у посольства США в Москве в честь ДНР: как москвичу мне нравится, нужно и место с названием ЛНР

12:49 Москва обеспокоена заявлениями из Киева о создании «специального лагеря» для российских военнопленных, заявила Захарова.

12:38 МИД России: Киев продолжает вербовать иностранных наемников, наиболее активно - афганских беженцев и боевиков ИГ (запрещена в России), для отбора и отправки наемников привлекаются частные военные компании США и Британии

12:23 Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции — Лавров

12:11 Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля - это несерьёзный подход — Лавров

12:07 Лавров: Что касается встречи между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, то Зеленский - хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе. Метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз. Исходим из того, что переговорные команды должны возобновить работу. Мяч - на стороне Украины уже два месяца.

12:06 Лавров о требовании Зеленского предоставить противокорабельные системы: по-моему, всем понятна "адекватность" таких заявлений

12:00 Спецоперация на Украине достигает поставленных задач — Лавров

11:54 Минобороны России сообщило, что группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери

11:21 Минобороны России сообщает, что украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике, только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за 3 дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов, 6 танков, 15 боевых бронемашин, 36 орудий и минометов, 4 установки "Град"

11:15 Росгвардейцы ликвидировали крупные схроны с оружием и боеприпасами на Донбассе.

10:55 Норвегия передала Украине два десятка 155-мм самоходных гаубиц М109 в комплекте с боеприпасами, снаряжением и запасными частями, сообщило министерство обороны королевства.

09:51 Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

08:35 Семья сдавшегося в плен в ДНР британского наемника Аслина надеется на его возвращение

09:11 Захарова: Запад настаивает, что о мирном урегулировании на Украине речи идти не может