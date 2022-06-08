Меркель заявила, что не видит себя посредником в конфликте между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель на мероприятии в Берлине заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

"В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство", - рассказала она, отвечая на вопрос, почему она не проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине.

Меркель отметила, что ей не кажется, что в текущий момент это может принести пользу.

Накануне экс-канцлер выступила против запрета русской культуры на Западе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.