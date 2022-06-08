«Вот и получили»: японцы сочли закономерной приостановку договора о морском промысле с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter из Японии отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

"А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!" - написал hit_the_jackpot.

Некоторые пользователи также возмутились тем, что теперь крабы и икра морских ежей в Японии "точно подорожают".

"Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!" – выразил мнение fuugetu1967.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы и добычу других морских живых ресурсов около южных Курил из-за того, что Япония не оплатила соответствующие квоты.

Как писал сайт KP.ru, Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка. До этого японские власти приняли решение о возвращении резкой формулировки в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией".