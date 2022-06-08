В МИД Японии сообщили, что страна продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских живых ресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД.

"Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", - заявил он.

Представитель японского МИД также назвал решение российской стороны "чрезвычайно прискорбным".

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы и добычу других морских живых ресурсов около южных Курил из-за того, что Япония не оплатила соответствующие квоты.

Пользователи Twitter из Японии уже отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Пользователи возмутились тем, что теперь крабы и икра морских ежей "точно подорожают" и назвали это результатом "никчемной дипломатии" Японии.