Лавров поставил на место украинского журналиста

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на вопрос об украинском зерне.

На пресс-конференции после встречи главы МИД РФ с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу представитель украинского СМИ обвинил Россию в продаже украинского зерна.

- У вас все время болит голова о том, что и где своровать? И думаете, что все так поступают. Мы занимаемся теми целями, которые были озвучены публично - избавить Восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно - может свободно транспортироваться в пункты назначений, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН заявили, что у организации нет данных, подтверждающих обвинения Киев в краже зерна Россией.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно. По словам главы государства, зерно можно вывезти через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны. В числе этих стран Путин назвал Румынию, Польшу, Венгрию и отметил, что самый простой способ – это вывоз зерна через Белоруссию.