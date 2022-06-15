Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.

Лидер КНР отметил, что все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию и добиваться урегулирования украинского кризиса. Он также отметил хорошую динамику развития отношений между Москвой и Пекином, несмотря на глобальные изменения в мире.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости факт переговоров российского лидера с председателем КНР. Пресс-секретарь главы государства не стал уточняться детали разговора.

Напомним, ранее Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Президент РФ сообщил коллеге о готовности вести переговоры с Украиной.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля Си Цзиньпин призвал Запад поддерживать переговоры России и Украины, а не подливать масло в огонь. Он также выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки.