Украина запросила «зеленый коридор» для поставок зерна через Молдавию

Украинская зерновая ассоциация просит "зеленый коридор" для вывоза зерна через Молдавию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинская зерновая ассоциация попросила правительство предоставить «зеленый коридор» для транспортировки зерна через Молдавию. Об этом в среду 15 июня сообщается на сайте ассоциации.

Зерновики назвали единственно доступным путем для транспортировки зерна в речные порты Дуная коридор через село Паланка.

«УЗА просит правительство создать «зеленый коридор» для перевозки зерновых грузов на экспорт через дунайские порты, в частности, на участке вблизи села Паланка», - сказано в сообщении.

Сообщается, что в связи с ситуацией на Украине и блокадой морских портов Азовского и Черного моря зерно и масличные культуры вывозятся из страны по наземным и речным путям, пропускная способность которых ограничена.

«До 24 февраля 2022 года, зерновой экспорт на 95-98% производился через морские порты, объемом 5-6 млн. т в месяц. Теперь Украина через все доступные альтернативные пути может экспортировать не более 1,5 млн т в месяц», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Россия и Турция заявили о готовности обеспечить выход судов с зерном из порта Одессы.

Также сообщалось, что украинцам грозит новый голодомор из-за того, что Киев организовал масштабный вывоз продовольствия из страны.

Президент России Владимир Путин назвал несколько возможных вариантов транспортировки зерна из Украины, в том числе через Белоруссию, но президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности экспорта зерна через Белоруссию.