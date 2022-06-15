Россия, Украина и Турция создали канал связи для урегулирования проблемы вывоза зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия, Украина и Турция создали открытый канал связи по урегулированию проблемы вывоза зерна из украинских портов. Связь будет поддерживаться по линии Министерств обороны трех стран.

Как передает телеканал TRT Haber, канал связи был сформирован под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Он заявил, что Анкара стремится «закончить работу как можно скорее». По его словам, у него были интенсивные переговоры с Россией и Украиной, у которых «есть некоторые оговорки».

Напомним, украинская зерновая ассоциация попросила правительство предоставить «зеленый коридор» для транспортировки зерна через Молдавию. Там назвали коридор через село Паланка единственно доступным путем для транспортировки зерна в речные порты Дуная.

Как писал сайт kp.ru, власти Украины не обсуждают вывоз зерна по Черному морю.

Между тем вывозить украинское зерно вместе с Турцией хочет Греция.