Биржевые цены на газ в Европе резко выросли после сообщения Газпрома о сокращении поставок по «Северному потоку»

В Европе резко подскочили биржевые цены на газ из-за заявления "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку". Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост в среду 15 июня после сообщений «Газпрома» о сокращении поставок по «Северному потоку», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE.

Вначале «Газпром» сообщил об изменении режима работы компрессорной станции «Портовая». В сообщении говорилось, что на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата из-за того, что немецкая компания Siemens несвоевременно возвратила газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)», - сообщили в «Газпроме».

После этого биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост до 10% и поднялись выше $1150.

Позже появилось сообщение, что «Газпром» останавливает работу еще одного двигателя Siemens на станции «Портовая», из-за чего суточная производительность «Портовой» в четверг, 16 июня, составит до 67 миллионов кубометров.

После этого биржевые цены на газ в Европе прибавили более 15%, торгуясь выше 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 12 мая. Максимум торгов пока составляет 1212,6 доллара (+16,2%).

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал причины сокращения поставок газа через «Северный поток» политическими.