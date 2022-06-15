Вован и Лексус анонсировали новый пранк с «прекрасной дамой, которую нельзя называть»

Вован и Лексус анонсировали разговор с мировой знаменитостью, "которую пока нельзя называть". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пранкеры Вован и Лексус анонсировали новый громкий разговор с очередной мировой знаменитостью. Об этом они рассказали в Открытой студии "Комсомольской правды" на ПМЭФ в среду, 15 июня. Имя собеседника Вован и Лексус не раскрыли, рассказав, что запись разговора будет презентована 16 июня.

«Следующий наш такой громкий, наверное, разговор выйдет завтра в рамках ПМЭФ на секции Fake news», - сказал Вован, уточнив, что, несмотря на название секции, покажут не фейк, а настоящий разговор со знаменитостью.

«Разговор настоящий, но, тем не менее, проблематика фейков и всего остального будет тоже там затронута, и в том числе в рамках этой секции мы презентуем наш громкий, я думаю, следующий розыгрыш», - заявил Вован.

Отказавшись заранее раскрыть имя собеседника, Вован и Лексус сделали несколько довольно прозрачных намеков. По словам пранкеров, «та, которую пока нельзя называть» - это женщина, творчество которой знают во всем мире.

«Мы также обсудили с ней эту культуру отмены России, которая сейчас очень актуальна для западного мира, что она думает. Потому что ее тоже отменяли на Западе», - сказал Лексус.

Не исключено, что речь идет о Джоан Роулинг, авторе серии книг о Гарри Поттере, которая подвергалась нападкам за свои "нетолерантные высказывания" о трансгендерах. Роулинг также обвиняли в антисемитизме, разглядев в образах гоблинов из банка насмешку над еврейской нацией.