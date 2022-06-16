Евросоюз призвал Россию принять инициативу ООН по разблокированию украинских портов для вывоза зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

Лидеры стран Евросоюза призывают Россию принять инициативу ООН по разблокированию портов Украины для экспорта украинского зерна, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы призываем Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН согласиться с тем, чтобы ООН организовала экспорт зерна. Это предполагает снятие российской морской блокады украинских портов», – сказал политик на пресс-конференции.

По словам Макрона, участники переговоров в Киеве обсудили проблему продовольственной безопасности и признали, что она «является прямым следствием военных действий». Как отметил французский лидер, санкции ЕС не распространяются на сельскохозяйственную отрасль России.

Напомним, украинская зерновая ассоциация попросила правительство предоставить «зеленый коридор» для транспортировки зерна через Молдавию. Там назвали коридор через село Паланка единственно доступным путем для транспортировки зерна в речные порты Дуная.

Как писал сайт kp.ru, Россия, Украина и Турция создали открытый канал связи по урегулированию проблемы вывоза зерна из украинских портов. Связь будет поддерживаться по линии Министерств обороны трех стран.