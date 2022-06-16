Лавров заявил, что планы Украины взорвать Крымский мост потерпят крах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия взяла во внимание угрозы Министерства обороны Украины взорвать Крымский мост, эти планы потерпят крах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Про Керченский мост уже кто-то из «говорящих голов» Зеленского уже произнес угрозу про Крымский мост. Ну, вы знаете: у нас все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку. Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», – сказал дипломат в интервью телеканалу НТВ.

Как писал сайт kp.ru, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. По словам генерал-майора, этот «путь подтягивания резервов ВСУ просто должны обрезать».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как защищен Крымский мост.