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Политика16 июня 2022 16:24

Лавров заявил, что планы Украины взорвать Крымский мост потерпят крах

У Росси ответственная армия, и все угрозы берутся на заметку, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров заявил, что планы Украины взорвать Крымский мост потерпят крах

Лавров заявил, что планы Украины взорвать Крымский мост потерпят крах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия взяла во внимание угрозы Министерства обороны Украины взорвать Крымский мост, эти планы потерпят крах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Про Керченский мост уже кто-то из «говорящих голов» Зеленского уже произнес угрозу про Крымский мост. Ну, вы знаете: у нас все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку. Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», – сказал дипломат в интервью телеканалу НТВ.

Как писал сайт kp.ru, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. По словам генерал-майора, этот «путь подтягивания резервов ВСУ просто должны обрезать».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как защищен Крымский мост.