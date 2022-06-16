Украинская разведка заявила, что получила техническую документацию Крымского моста Фото: Антон ПИКУС

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило о получении технической документации Крымского моста. В Facebook* ведомство опубликовало электронную презентацию «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

«Получена подробная техническая документация Крымского моста», – сказано в сообщении ГУР украинского Минобороны.

Как утверждает ведомство, в документации содержится «подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».

Как писал сайт kp.ru, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Украины взорвать Крымский мост потерпят крах.

*Запрещенная в России экстремистская организация