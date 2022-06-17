СК России даст оценку призыву генерала ВСУ Марченко нанести удар по Крымскому мосту

Следственный комитет РФ даст оценку призыву генерала ВСУ Марченко нанести удар по Крымскому мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СК России даст правовую оценку призыву генерала Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

- Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту, — гласит текст сообщения.

Напомним, накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для нанесения удара с украинской стороны, указав также, что выбор данного объекта для возможных ударов обусловлен тем, что тот является «путем подтягивания резервов».

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма превентивно гарантирована принимающимися мерами. Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, можно ли утверждать о гарантированной безопасности Крыма в отпускной период на фоне последних высказываний украинских военачальников, которые назвали Крымский мост целью номер один.