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Политика17 июня 2022 7:10

СК России даст оценку призыву генерала ВСУ Марченко нанести удар по Крымскому мосту

Ранее военный назвал мост целью номер один
Виктор БАЖЕНОВ
Следственный комитет РФ даст оценку призыву генерала ВСУ Марченко нанести удар по Крымскому мосту

Следственный комитет РФ даст оценку призыву генерала ВСУ Марченко нанести удар по Крымскому мосту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СК России даст правовую оценку призыву генерала Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

- Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту, — гласит текст сообщения.

Напомним, накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для нанесения удара с украинской стороны, указав также, что выбор данного объекта для возможных ударов обусловлен тем, что тот является «путем подтягивания резервов».

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма превентивно гарантирована принимающимися мерами. Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, можно ли утверждать о гарантированной безопасности Крыма в отпускной период на фоне последних высказываний украинских военачальников, которые назвали Крымский мост целью номер один.