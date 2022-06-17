Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия согласовала рекомендацию саммиту Европейскому союзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил журналистам европейский дипломатический источник в Брюсселе.

«Еврокомиссия согласовала рекомендацию о статусе кандидата для Украины при соблюдении ряда условий», - заявил он, уточнив, что в ближайшее время эту информацию официально озвучит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщается, Еврокомиссия одобрила данный шаг «при условии, что Киев в будущем выполнит обязательства в сфере законодательства, судебной системы и борьбы с коррупцией».

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В Верховной рады подписание данного заявления назвали «историческим моментом», а украинский лидер в свою очередь призывал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в обычных условиях Украина не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Евросоюз.