Еврокомиссия рекомендовала не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС до выполнения ряда условий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия будет следить за выполнением Грузией рекомендаций, которые необходимы для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз и отчитается к концу этого года. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Комиссия будет следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложит о них к концу 2022 года», - говорится в релизе Еврокомиссии, которая в минувшую среду, 15 июня, рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата после того, как в стране будут решены определенные приоритетные задачи.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия согласовала рекомендацию саммиту Европейскому союзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но также при соблюдении ряда условий. Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в обычных условиях Украина не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Евросоюз.